自成一家：踢開爬到屋頂的梯子

西方國家為了阻止中國崛起，近年對中國的打壓無所不用其極，包括利用各種藉口壓抑中國民企在全球的市場佔有率。早前歐盟就啟動對中國電動車的調查，理由為北京當局補貼國內電動車大量低價輸往歐洲，違背了自由貿易理念。最新消息是歐盟要求在調查範圍內的中國電動車款登記，一旦最後決定對中國的補貼行為採取懲罰性關稅，登記的新車就要被追稅。

中方是否有補貼企業以及這種做法是對還是錯，見仁見智。但有一點卻是不容歐美否認，就是西方國家過往都是使用關稅保護和補貼手法來發展自己的工業，最明顯的是航空市場。

全球的客機市場過去數十年一直由波音和空中巴士雙寡頭壟斷，箇中原因，和歐美政府在資金和技術方面長期擔當重要的支援角色不無關係。例如空巴成立之初，得到歐洲各國低於市場利率的貸款，以抵銷研發成本和風險。華府在波音公司表面上沒有角色，卻以不同的形式存在，包括允許波音同時經營國防和軍用飛機事業，透過政府採購賺取巨額收入，以及在外交上大力支持波音出口客機。

這也解釋了以往中國領導人每次出訪歐美，為何有派商貿代表團跟隨大事採購，簽下大額波音和空巴飛機訂單。曾經有內地傳媒披露，中國採購的一些客機，多年來一直放置在倉庫曬太陽。北京當然不是傻瓜，而是希望通過採購客機籠絡西方政府。按照歐美的說法，北京也應以歐美補貼為由調查波音和空巴，並施加反補貼關稅。

中國縱使有通過扶持重點企業發展經濟，與西方並無不同，但一威脅到它們在全球的領導地位，歐美就聲言該做法不公平，試圖踢開能使中國爬到屋頂的梯子。這是典型的虛偽行為，非常可笑。