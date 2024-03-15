橫眉冷看：軟實力升幅冠全球

美國的軟實力無容爭議，自然是位列全球第一，大英帝國雖然日暮途窮，但這艘爛船不止三斤釘，恐怕最少還有30斤或以上，因此該國的軟實力仍能位列第二。中國的排名正在急升，暫時屈居第三，要取代英國，想必是早晚之事。

今年2月，國際品牌顧問公司Brand Finance發布「2024年度全球軟實力指數報告」，美國的得分是78.8，英國是71.8，中國是71.2。中國的得分比去年上升了6.2，一舉超越日本和德國，首次升上全球第3位，得分的升幅冠絕同儕。

中國的硬實力向來不俗，但是對於建立軟實力，過去卻較為忽略，直至近年才急起直追。軟實力是較難作具體衡量的，不過在無形之中，倒是極具影響力。以英國為例，其實力雖則無復當年，然而這個大不列顛品牌，在不少人心目中依然地位崇高。

遠的不說，單看2022年，當時英女王伊利沙伯二世離世，消息轟動全球，不少香港人聞訊後，全身素衣素服，排隊繞了幾個大圈，要進入英國駐港領事館鞠躬致意。部分弔唁者哭成淚人，在這些人當中，不少還未夠20歲，根本沒有在港英年代生活過，對伊利沙伯女王大抵也認識不深，卻表現出一副如喪考妣的模樣。看着他們的樣子，雖然讓人覺得有點費解，但無可否認，這就是英國軟實力的證明。

時至今日，中國人終於懂得如何去打造和擦亮自己的招牌。華為、小米、比亞迪、TikTok等中國企業，都是表現中國軟實力的最佳代言人。2024年中國軟實力得分，跟英國的差距已經縮窄至0.6。相信快則明年，遲則在後年，定然能夠「超英」，至於甚麼時候才能夠趕上美國？要是讓我說嘛，咱們不妨將目標定在2030年吧。