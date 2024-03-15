筆下風雲：治在哪裏 興在何方

港府高官常言香港已經由亂入治、由治及興，事實是否如此？日前凌晨的短短4個多小時內，屯門、元朗、天水圍分別發生黑幫閘車斬人血案，事後揭發案件互為關連，肇因源於兩大黑幫成員在酒吧爭女。事實上，喋血街頭近年已成香江一景，血案無日無之，黑幫如入無人之境，香港談何「治」、談何「興」？

若只論及反中亂港活動，近年的確已近乎絕迹，比起之前反對派日日搞搞震，香港或許算得上是由亂入治。而在反對派被阻止進入議會的情況底下，港府高官的自信亦返晒嚟，說話再也不用就住就住，個個彷彿脫胎換骨，人人口齒伶俐，漂亮口號喊得震天價響。高官享受由亂及治好處的同時，市民卻有另一番感受，皆因治安敗壞，罪案急增，已是不爭的事實。去年整體罪案數字超過9萬宗，較前年大增近三成，破案率只有約三成一，慘不忍睹。

至於政府部門是否真如高官所言，急民所急，以結果為目標，更是令人質疑。君不見，食環署和房屋署繼續成為投訴最多的兩大政府部門，尸位素餐依舊不變。單是環境衞生、食物安全警鐘長鳴，便知食環署依舊是同一副懶骨頭；而本報近日揭發公屋名車氾濫、「富豪」雲集，反映濫用公屋情況嚴重，高官所謂的嚴打，根本無從談起。

治安江河日下，部門胡混度日，堪稱另類五十年不變。更不必說，司法部門繼續獨尊獨大，單是淫審處，便對YouTube氾濫成災的淫片輕輕放下，三點畢露、意淫色情的影片，一樣評為II級甚至I級，沒有發布者需要接受法律制裁。結果本港青少年性罪行不斷增加，小小年紀便淫毒上腦，同網絡色情資訊充斥脫不了關係，當局可謂荼毒青少年的推手。