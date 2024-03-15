強詞有理：苦美元久矣

美國《福布斯》雜誌日前援引多位經濟學家的觀點，認為以俄羅斯和中國為首的金磚國家試圖建立獨立於美元的數碼支付系統，可能比核武器對美國霸權的威脅更大。這種說法似乎有點誇張，但仔細想想也不是沒有道理。金磚及其他非西方國家近年一直在尋找擺脫美元的辦法，尤其是美國對俄羅斯實施各種極限制裁包括將俄踢出SWIFT，全球去美元化的趨勢更加明顯。當愈來愈多國家脫離美元系統，美元霸權地位遲早不保，對美國而言這才是最大的危機，其威脅確實不亞於核武。

眾所周知，美國霸權主要靠軍事、科技、美元三大支柱維持，而軍事和科技又靠美元不斷輸血，所以，美元霸權一旦崩潰，軍事和科技無以為繼，美國霸權自然保不住。過去美國在中東發動多場戰爭，都是為了保住石油美元以及美元霸權的地位；當年轟炸並肢解南斯拉夫，近年策動俄烏戰爭，也都是為了搞亂歐洲，削弱歐元競爭力。不過今時不同往日，美國國力每況愈下，想再通過發動戰爭來維持美元霸權已經力不從心。相反，美國將美元武器化，動不動就對別國揮舞制裁大棒，反而引起各國戒心，加速去美元化步伐。

美國表面上非常強大，其實並非無懈可擊，美元霸權也並非不可取代。近年不少國家包括中俄、歐洲，都建立了跨境支付結算系統，雖然短期內還無法完全取代美元地位，但假以時日，只要將這些系統完善升級並結合起來，就可以逐漸擺脫對美元的依賴。中國對外貿易用人民幣結算的比例已經超過美元，俄羅斯更是幾乎完全去美元化，說明這個地球沒有美元照樣轉動。

畢竟，天下苦美元霸權久矣。為了擺脫被美元霸權長期壓榨和收割的命運，國際社會的普遍共識是建立一套取代美元的支付系統，其中金磚國家正在籌劃的區塊鏈支付系統最引人注目。西方媒體一面倒唱衰這個還沒面世的系統，一口咬定無法撼動美元地位，恰恰暴露自己心虛，若金磚國家的支付系統威脅不了美元地位，他們何必如此緊張？又何必視之為核武器？

須知歷史在前進，時代在改變，美元霸權不可能永遠維持。美國經濟實力日益衰落，美元霸權反而愈來愈囂張，已成為當今國際金融領域的主要矛盾，愈來愈多國家忍無可忍，去美元化既是國際共識，更是大勢所趨。