屯元天黑幫廝殺案 迄21人落網

【本報訊】 兩個活躍屯門及元朗的黑幫成員，本周二（12日）疑在元朗娛樂場所爭女結怨，翌日在屯元天互相廝殺逾4小時。執法部門隨即展開拘捕行動，至昨日共拘捕21名男子（16至69歲），涉嫌「傷人」、「串謀傷人」、「刑事毀壞」及「行使虛假文書」等。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。被捕人當中包括屯門新義安頭目「肥格」等8人，以及和勝和5名黑漢。

新界北反黑拘22男女 此外，人員在新界北各區展開反罪惡及反三合會行動，以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。人員共拘捕8男14女（25至51歲），涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。行動檢獲6部釣魚機、避孕套、潤滑劑及大量賭博工具。

消息指，「肥格」及元朗南邊圍和勝和頭目「阿南」的手下，周二在元朗因爭女爆爭執，當時未有釀成打鬥。及後，新義安成員越區到元朗尋仇，雙方亦未有動手，但不歡而散。其後，和勝和成員不滿對方越區挑機，奔赴屯門展開血案，新義安成員隨即再到元朗及天水圍「覆桌」，因此在4小時內觸發連環閘車劈人案。