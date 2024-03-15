私家車瘋駕 撼4車撞女途人

【本報訊】深水埗發生瘋狂駕駛車禍。昨晚7時許，一輛白色私家車停泊於青山道近九江街，執法人員駕車巡經時見其違泊而落車驅趕。豈料，白色私家車急速開動撞及一輛房車車尾，白色私家車繼而剷上行人路，一名女途人被撞及擱在車頭，白色私家車駛回青山道行車線後，女途人被拋落地重創。

司機棄車逃遁

不過，白色私家車未有停下，繼續前行撞及另一輛藍色私家車，並右轉入欽州街，駛至元州街交界時又撞向一輛七人車。白色私家車再右轉入元州街，最後於九江街交界交通燈位再撞向一輛的士車尾，司機自知闖禍棄車逃去。有「車Cam」拍下白色私家車逃走經過，顯示執法人員落車驅趕時，白色私家車高速衝前，險些撞及一名人員及執法車輛，該名人員閃開後，右後摸向槍袋有所動作，其後白色私家車撞向房車，衝上行人路並撞及一名女途人背部，影片到此結束。