拖架塌150條木方 砸斃櫃車司機

【本報訊】上水發生奪命工業意外。昨日中午12時許，一名姓梁（43歲）男子駕駛貨櫃拖架，運載一批木方抵達文錦渡路沙嶺一間木廠，並如常落車兼鬆開綑綁住木方、俗稱「飛機帶」的固定帶卸貨。期間一紮約4米長、105厘米闊、70.4厘米高、共150條及重約1.7噸的木方，懷疑於4米高位置失平衡突然塌下，事主猝不及防慘遭木方兜頭壓住上半身，當場動彈不得及陷入昏迷。

木廠工人見狀連忙致電報案，同時出動剷車把塌下的木方搬開，並將事主救出。救援人員接報到場時，事主已經奄奄一息，經急救後證實傷重死亡，執法人員圍封現場調查，案件列作工業意外。現場所見，拖架上還有多紮木方。勞工處表示接報後已即時派員到現場，現正就該宗致命工作意外原因展開調查。勞工及福利局亦就事件表示高度關注。

梁的家人接報趕至木廠了解，梁的胞弟透露，哥哥做跨境貨車司機20多年，都未試過嚴重車禍或工業意外。哥哥未婚與父母同住，他指貨車公司、木行均未有負責人跟進事件，直斥他們不負責任，對此感到不滿。他表示，哥哥負責照顧父母，父母現時情緒崩潰，他們全家人感情很好，原本他與哥哥相約本周六到深圳遊玩，可惜兄弟已陰陽永隔。

工權會質疑公司安排 工業傷亡權益會幹事謝欣然對意外感到難過及憤怒，並質疑死者是司機，為何要拆除木方的固定帶，相信有關情況普遍。她又指，梁以往是運菜、或其他貨物，並非經常運載木材，質疑公司有否提供足夠培訓、有否適當監察、是否提供足夠安全的環境。她續謂，最少要有3個人拆帶，一個是司機或拆貨工人，另一個人負責望住整個過程，還有一個人負責移動貨物。