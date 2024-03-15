走私內河船 檢貨2400萬元

紫檀木稅款驚人 成熱門偷運物品 香港海關上周破獲一宗利用內河船走私案，在一艘前往廣州的內河船上一貨櫃內，檢獲電子零件、護膚品、手機、燕窩及受管制瀕危紫檀木材等貨物，市值約2,400萬元。海關指由於紫檀木適用於雕刻工藝和製造傢俬，因此成為不法分子的走私物品，該批貨物一旦成功走私到內地，相信可逃避超過600萬元稅款。

海關早前接獲線報，指一個出口往內地的20呎貨櫃涉嫌走私，於是派出巡邏船隻在西北部水域監控一艘目標的內河船。海關相信不法分子會選擇黃昏至深夜時分，海面能見度較低時進行走私活動，在嚴密監視及雷達協助下，成功掌握該艘目標內河船的航行動態及出行路線。

另起護膚品手機燕窩 上周四（7日）凌晨1時55分，海關在西北部水界水域截停該艘目的地為廣州的內河船，當時船上有5名船員及載有大量貨櫃，經核實載貨清單資料後，對其中一個報稱載有洗衣液的貨櫃有懷疑，於是押送該艘內河船返回屯門內河碼頭調查。經過查驗後，在該個貨櫃內檢獲一批未列入載貨清單的貨物，包括5萬件電子零件、2.5萬件護膚品、3,500支精油、2,500部手機、50公斤燕窩和650公斤受管制的紫檀木，該批懷疑走私貨物總值約2,400萬元。

海關跟進調查發現，涉案貨櫃的付貨人是一間空殼公司，註冊地址為一間秘書公司，公司在本港沒有任何業務，並透過境外中間人向付貨公司安排付運貨櫃，案件仍在調查中，不排除有人被捕。海關表示，走私分子對收藏貨物非常粗疏，僅以日常用品洗衣液作掩飾，企圖逃避偵查。但出口洗衣液到內地較罕見，因此引起懷疑繼而截獲該批走私貨物。

另外，檢獲的受管制紫檀木價值約70萬元，根據《保護瀕危動植物物種條例》，紫檀木屬於瀕危物種，無論進口或出口均受許可證制度規管，不法分子將其走私到內地，主要是極難取得相關許可證。紫檀木適用於雕刻工藝品及製造傢俬，在內地有適當需求。假如該批貨物成功走私到內地，將可逃避共約650萬元稅款。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。