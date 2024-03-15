呃租津94萬 建築署前工程師緩刑

【本報訊】一名建築署前高級屋宇裝備工程師違反《防止賄賂條例》，使用載有虛假陳述的申請表，隱瞞他擁有所租用的物業，騙取政府自行租屋津貼共逾94萬元，廉政公署在2019年收到投訴展開調查，之後落案起訴3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。被告不認罪受審，結果被裁定3罪罪名成立，昨在西九龍法院（暫代區院）接受判刑。法官考慮被告願意向政府歸還94萬元等因素，判他監禁9個月，緩刑兩年。

隱瞞擁租用物業 65歲被告鄭偉雄，1989年4月加入機電工程署(機電署)，其後借調到建築署任職屋宇裝備工程師，並晉升為高級屋宇裝備工程師，是政府自行租屋津貼計劃的合資格申請人。不過，《公務員事務規例》訂明，公務員不得就其本人或親屬享有經濟權益的住所申領租屋津貼。

被告經審訊後，被裁定3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪罪成。控方案情透露，被告於1989年10月至1995年10月期間，向政府提交3份自行租屋津貼申請表，就租用柴灣一個物業申請津貼，並在申請表上報稱在該物業中沒有經濟權益。廉署於2019年接獲貪污投訴遂調查，發現被告一直是該物業實際擁有人。被告為了隱瞞他享有該物業經濟權益，安排一名同事及一名親屬透過一間公司持有該物業。案件編號：DCCC 976/2022