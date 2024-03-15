南亞兵黑吃黑圖劫泰毒販 20人落網

【本報訊】 西九龍總區執法部門於本周一晚上，在尖沙咀區展開打擊危險藥物行動，突擊搜查位於金巴利道5個酒店房間，拘捕兩名巴基斯坦籍男子、以及5男7女泰國人，年齡介乎22至57歲，涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」。人員在其中一酒店房間內檢獲近30公斤懷疑大麻花，市值約680萬元。

檢大麻花值680萬 此外，人員亦以涉嫌「串謀行劫」，拘捕3名印度、兩名巴基斯坦及一名尼泊爾籍男子共6人（17至24歲），在他們身上及一輛私家車內，檢獲刀、木棍、鐵通、長膠尺及口罩等證物。所有被捕人已被扣留調查。

消息指，案件懷疑涉及「黑吃黑」，本地南亞兵團企圖械劫泰國大麻團毒品，該泰國大麻團的成員，3人負責出貨，一人負責監視，7人負責坐飛機帶貨。與泰國大麻團一同被捕的兩名巴基斯坦漢持香港身份證，為毒品接貨人。涉嫌串謀行劫被捕的南亞漢，部分人有黑幫背景，他們疑趁進行毒品交易時打劫，而大麻貨主據報是一名有黑幫背景的南亞漢。