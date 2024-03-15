女警涉醉酒大鬧醫院 下月開審

【本報訊】中年女警於去年10月休班時，被發現在港鐵大學站懷疑身上有酒氣，執法人員其後把她帶到中文大學醫院作進一步調查時，她突然情緒激動，並反鎖自己於其中一間病房內。該女警最終被捕，被票控一項醉酒及行為不檢罪，現正被停職。案件昨於沙田裁判法院作首次提訊，被告否認控罪，案件排期於4月25日開審，預計審訊兩天。

女被告葉文儀（53歲），被票控一項醉酒及行為不檢罪。控罪指被告於2023年10月22日上午6時25分至7時42分在澤祥街9號中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

被告沒有律師代表，她自行否認控罪。被告又稱於日前已收到執法部門提供的文件等，需時細閱，當中包括閉路電視及警察攝錄的片段。她又稱審訊時不會聘請律師，而且她於現時正被停職，希望可以盡快進行審訊。她又稱毋須再押後案件，可直接排期進行審訊。

將傳9證人包括醫護 控方則指將有9名控方證人，包括5名醫護人員。裁判官一度質疑是否須全部證人出庭作供，被告則稱會爭議涉案病房是否公眾地方。裁判官定下開審日期之餘，亦定於4月9日作審前覆核，屆時控方需交代實際傳召多少名證人，被告亦需交代是否爭議相關片段。

執法部門案發當日凌晨約4時接獲報案，指在港鐵大學站附近發現一名懷疑身上有酒氣的女子。執法人員接報到場，並陪同她到中大醫院作進一步調查期間，該名女子突然情緒激動，並反鎖自己於病房。經諮詢法律意見後，該被捕女子最終被票控涉案控罪。案件編號：STS 1358/2024