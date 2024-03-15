東鐵綫明起 周末及假日增班次

【本報訊】中港兩地交通愈趨頻繁，港鐵指一直密切留意各鐵路線的營運情況，相應調整列車服務，以照顧乘客出行需要，因應東鐵綫的乘客量增加，公司將於明日起，於周末及公眾假期的早上、黃昏至晚上時段，加強東鐵綫的恒常列車服務，每周合共增加76班車。

每周多76班車

落馬洲至上水加密班次後，周末及公眾假期上午8時至10時及下午7時至8時，平均班次由12分鐘減至10分鐘；上水至金鐘平均班次由4分鐘減至3.8分鐘。而上午10時至中午12時及下午5時至7時，上水至金鐘平均班次則由4分鐘減至大埔墟至金鐘3.5分鐘。至於下午8時至11時，落馬洲至上水平均班次由14.5減至10分鐘，羅湖至上水由7.2減至7分鐘，上水至金鐘由5.5減至4.2分鐘。