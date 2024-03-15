啟德綠色運輸走線短 當局：東九難建架空鐵路

【本報訊】政府擬於啟德興建智慧綠色集體運輸系統，有區議員認為往來郵輪碼頭和啟德站3.5公里長的走線太短、車站位置並不理想，以及關注工程噪音和鄰近居民影響私隱等問題，政府官員則指東九龍樓宇稠密空間狹窄，不利興建架空鐵路，在承建商提交意向書階段，會研究解決噪音和私隱的方法。有關工程預計2026年招標，2027年批出工程合約。

九龍城區議會轄下交通運輸委員會昨討論相關規劃，區議員張景勛指擬議走線只得5個站，暫時未見可以延伸至觀塘、油塘和茶果嶺一帶，若果現階段的擬議走線未能做到，亦應預留延伸空間。另外，他又關注車站位置，冀可方便市民前往兒童醫院和急症醫院，以及興建高架鐵路的工程噪音和居民私隱問題。區議員黃文港亦主張走線延伸，並增設彩虹站以配合彩虹邨重建。區議員關浩洋亦關注鐵路延伸問題，建議東九龍綫和啟德綫在可行情況下，盡可能採用相同鐵路系統，以便日後連接。區議員潘國華對擬議走線的啟德站有保留，詢問可否考慮接近宋王台道，以便配合未來土瓜灣十三街的發展。

土木工程拓展署代表回覆指東九龍是建築物稠密地帶，走線延伸至觀塘，無論對高架鐵路的建造和營運都構成挑戰，即使走線沿海旁通往觀塘和油塘，亦要繞過碼頭和避風塘，勢必影響到建造時間和成本，但會諮詢承建商是否可行，而初步的擬議走線會經過體育園，會繼續研究最適合的車站位置。

工程料2026年招標 在走線接近民居的地段會進行環境影響評估，該署會研究緩解措施，探討創新方法解決私隱和噪音問題。該署續稱，由於東九龍綫和啟德綫服務對象不同，兩者的鐵路系統會分別看待，並強調為了早日落成綠色運輸系統，署方已壓縮時間，好多程序都會同步進行，力爭2026年進行招標。