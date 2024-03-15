調查：市民憂徵費反增亂拋垃圾

【本報訊】政府在1月中旬公布把原定於4月1日起實施垃圾徵費押後至8月1日推行。有區議會進行的民意調查結果顯示，有部分受訪者認為收費水平不合理及偏貴，令生活負擔加重，亦有部分憂慮亂拋垃圾的個案增加，製造矛盾及爭拗。綜合受訪者的意見，相關委員會認為當局必須加強解釋政策，否則擔心推行徵費後會出現牴觸情緒，發生類似外國垃圾圍城的情況，既損害香港的國際形象，亦對復甦中的旅遊業帶來極大傷害。

40%人無分類交回收點習慣 九龍城區議會轄下的食物環境衞生委員會提交民意調查的報告，區議會轄下各委員會在1月至3月期間透過街站進行問卷調查，成功訪問近1,000名區內市民。除反映上述結果外，有受訪者認為政策實施後，無論是個人或全港均會減少棄置垃圾，但仍有相當數量的市民存疑，認為習慣難改，並擔憂會增加亂拋垃圾的個案、製造矛盾及爭拗。

調查結果亦顯示，近六成受訪者表示已把家居垃圾進行分類，並交到社區回收點的習慣，而有近四成受訪者表示沒有，主因是沒有時間進行垃圾分類及住所附近沒有回收點；有分類及回收習慣的受訪者均反映現時減少垃圾的措施並不足夠，當中包括「政策宣傳不足」及「社區回收點不足」。

該委員會建議政府要加強公眾宣傳、公民教育及解釋政策的工作，要求政府於「適應期」期間，密切留意有關政策的執行情況，特別關注三無大廈的衞生管理。如有需要，考慮延長「適應期」的可能性，又建議在徵費首兩至3個月免費派發10公升的指定垃圾袋予每戶市民。