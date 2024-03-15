東呼即應：中港車發雞盲 亂闖巴士總站

【本報訊】近日網上流傳一段視頻片段，有中港車司機誤駛入巴士總站。《東呼即應》也提醒各位司機，駕車時真的要打醒十二分精神，外出時亦要密切留意路面情況，正如早前有市民開車時遇到一個踩滑板青年，冒着被撞的風險在車路上踩滑板，若出意外，雙方都較難追討損失。

板仔馬路飛馳險象環生 早前這一段網傳片段中，見到一位中港牌的私家車司機，誤打誤撞駛入某區的巴士總站。不知這位司機是否經常北上消費，回到香港時就認錯路或是不認識路呢。但值得稱讚是，司機頗有禮貌，在巴士站長的幫助下離開。有網民對此表示，好在只是走錯路，說一句不好意思還能回頭，假如撞到人，就真的出大事。

另外，有私家車司機早前在葵芳警署對出行駛期間，發現有一名年輕人踩滑板，冒着被車撞的危險在馬路上飛馳，踩板男身邊車來車往，但他連頭盔都沒有戴，真的很危險。其實在馬路上玩滑板並無保險保障，玩家與車輛發生碰撞又或者「自炒」的話，無論車主或傷者，都比較難追討損失，實在得不償失。