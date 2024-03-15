東呼即應：揸小巴輸入外勞 乘客怕溝通唔到

業界指難適應港節奏 東呼即應揭隱憂 本港經濟插水，各式資產都大幅貶值，就連營運車輛的士、小巴的牌價都大跌，近期車主更出現「斷供潮」。業界人士更指出如果情況持續，預料未來會再有100輛小巴因斷供而被拖走。政府早前批准了公共小巴及客車行業輸入外勞司機，不過考試合格率則不甚理想。香港教車協會表示，時間短促，不夠時間訓練。汽車交通運輸業總工會也指出，本地司機沒有休息時間，營辦商不把司機當人看待；更有市民表示，不希望引入外勞司機，稱會害怕難溝通；《東呼即應》為此作出探討。

近年開始有不少營運車斷供，有小巴車主不甘資產貶值，收入不敷供車開支，3年間有過百輛小巴斷供。但如果不是收入差，車主又怎會不供款以致營運車輛都被拖走？有業者批評政府政策傾斜，對的士業尚有政策支援，而小巴業卻無人理其死活，意圖「陰乾」小巴。

駕試合格率低 4成肥佬 小巴經營陷入困局的同時，還面臨人手不足的難題，近日《東呼》記者發現，平時乘坐的小巴路線聘請了新司機，但其粵語不流利，駕車時亦突然減速，每次坐車都擔驚受怕。政府早前批准了公共小巴及客車行業輸入外勞司機。

根據運輸署2月6日公布，已抵港的205名外勞司機，已經有157人參與駕駛考試，但合格率是59.2% ，換言之有四成「肥佬」。

對此香港教車協會代言人林秉德表示，首先香港與內地方向盤左右不同、行車方向亦有不同，即便能夠在5堂課內解決方向盤左右、行車左右方向等的問題，但他們由來到香港，到考試日通常僅得兩星期，期間他們還要上職前課程以及到運輸署辦理一般手續，所以時間較為短促不夠時間訓練。林秉德還表示，香港沒適合人選時，引入外勞亦是一個辦法，不能讓小巴行業一直凋零，全都是65歲以上的司機，沒有人手補充就不行。

本地司機吃飯時間也不足 本港小巴司機高齡化，政府請不到人就只好「搶人才」，但輸入的外勞是否能很快熟悉環境急就章下，會否存在隱憂，《東呼》問過業界人士，他們反映聘請外勞司機的成本，早已高過本港司機的薪酬，希望當局在輸入外勞的同時，不要忽略本港司機的待遇。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源指出，有些本地司機甚至連吃飯時間也不足，沒有足夠的休息時間，營辦商不把司機當人看待。而內地的司機則比較悠閒，未必能適應到香港的急促節奏。他續指，有營辦商沒有依照運輸署的指引，給本地司機適當的吃飯和休息時間，加上待遇及福利不佳，即便加人工，但待遇、福利跟不上一樣沒人肯做。所以說請外勞不如提高本地人的薪金，營辦商經常聲稱聘請不到人，但是待遇薪酬福利多方面，都達不到理想狀態。

市民對本地司機和外勞司機亦有不同意見，市民何先生表示，大部分司機駕駛態度都很友善，技術很好，速度也很快，香港很多小巴司機的經驗亦很豐富。市民王小姐則表示，小巴司機有時會突然煞車，車速很快，只能說有好有壞。但不希望引入外勞司機，會害怕難以溝通，講粵語他們聽不懂。另有市民何先生、何太表示，應給外勞司機訂立訓練時數，讓他們熟知路線地名，方便乘客有需要上落車。

其實外勞與本港司機待遇不公的問題，有關工會一早就反映過，本地司機工資中位數只有1.43萬元，但聘請外勞司機的成本最高可以達到3萬元。其實政府在輸入外勞問題上糾結，為何不先改善本地小巴司機就業情況，改善前線司機工作環境。

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