華富邨重建 華景街公屋接收首輪911伙

【本報訊】華富邨日久失修急需重建。房委會商業樓宇小組委員會和資助房屋小組委員昨日開會討論相關事項，資助房屋小組委員會主席黃碧如會後見記者時表示，已通過第一期華安樓及華樂樓的清拆遷置安排，共涉及911個單位，計劃會在清空前3年通知住戶，並已安排在華景街新公屋項目作為接收屋邨，共有1,208個單位，相信足夠接收所有住戶。據了解，整個華富邨重建項目分為三期，其中第一期有1A及1B兩階段，料第三期的華富邨原址重建落成時間約在2040年至2041年。

5個接收屋邨分別包括華景街、華樂徑、華富北、雞龍灣南及雞龍灣北。房署消息指，由於華富北的接收用地有土地石層技術方面的困難，故與華景街1A期項目分為兩階段，而華富北及華樂徑項目為1B期。

涉華安華樂樓 2027年清空 華安樓及華樂樓住戶，會由2026年起開始入伙到華景街項目，目標在2027年7月要全數清空，房署消息指出，由於華安樓及華樂樓戶數組合未來或會再作調整，故華景街項目有預額外單位數目「走盞」，若有餘下單位則會讓華建樓、華泰樓或華昌樓的住戶遷入。

至於聞名全港的「海景公屋」是否仍可保留，房署消息稱華富邨現時的平均地積比約為5.67，未來也會保留華富邨依山而建、拾級而下的設計，雖然有一邊仍會望山，一邊則會望海，相信居民未來可以適應新環境。

黃碧如表示，房署會發放受影響住戶遷置特惠金，若住戶不搬至接收屋邨，也可選擇收取一筆過特惠金，房委會已在2024/25年預留2,490萬元撥款，作為住戶的特惠金支出。