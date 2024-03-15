撕中史書風波 出版社：已印刷難更新

【本報訊】日前一名中二跨境學生過關時，因帶同的《現代智趣中國歷史》教科書內，有一幅地圖疑涉無標明南海「十段線」，亦未有使用「釣魚島」的內地名稱，不符國家教材要求而被即場撕去相關頁數。

無標「十段線」 非叫「釣魚島」 教科書的出版社現代教育研究社向中學發聲明，指教科書審批嚴謹，需符合一定的審批要求及程序才能修改，亦不能在未有教育局審批的情況下修改課本，又指國家於去年8月底發布最新版本地圖，但由於已近暑假結束，課本都已印刷，難以作出更新以配合國家發布的最新版本中國標準地圖。

現代教育研究社表示，《現代智趣中國歷史》是根據香港課程發展議會2019年頒布的，中國歷史課程發展指引的內容及精神而編寫的，並於2020年通過教育局審訂及出版，因此未能夠配合國家發布的最新版本中國標準的地圖，事件後將配合教育局指示，作出更新，並且於本年七月份新學年供學校使用。

出版社續指，各間出版初中中史課本的出版社，課本末皆附有中國全圖，而各間出版社的初中中史課本的中國全圖，亦應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致。教育局回覆查詢時指，出版社在任何時間發現課本有優化和改進的空間，可通過「勘誤表」方式修訂內容，並向教育局提交相關申請，完成審批後，出版社必須適時通知使用有關課本的學校，及通過學校免費派發給使用舊版本課本的學生。

就有數年前出版的課本當中的地圖，與國家對教學地圖的最新要求有不一致地方，教育局已即時跟進，通知各出版社檢視已經出版課本載有的國家地圖和相關內文，如發現課本未完全符合最新版本的中國標準地圖，務必按機制盡快修訂及通知相關學校。

當局強調出版社負有專業責任，須按相關科目的課程指引及課本編纂指引，編寫課本，並須不時檢視課本內容，確保內容及選材符合課程的宗旨和目標，資料正確、內容完整和客觀持平。