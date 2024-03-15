戴亞街天橋起𨋢再延年半 路署捱轟

【本報訊】本報早前率先報道「人人暢道通行」計劃其中一個承辦商因財困停工，拖近半年政府才採取行動中止合約，餘下9個工程爛尾，其中包括紅磡道近戴亞街天橋建升降機項目。路政署預料有關的行人通道加建升降機工程在重新招標後的18個月竣工，但有區議員指項目延期落成不可接受，又認為署方監工不力，擔心接手爛尾工程的承建商亦會出現延誤。

承辦商財困停工 9工程爛尾 九龍城區議會轄下交通運輸委員會昨召開會議，路政署的代表指有關工程於2019年10月展開，承建商在工程初期的表現符合進度要求，但去年開始表現欠佳，工程進度緩慢，署方已按程序敦促承建商盡快完成工程，包括發出警告信，又要求暫停投標政府工程，然而最終未能符合要求，署方在諮詢法律意見後，收回相關工程合約，包括戴亞街天橋在內9項尚未完成的工程，並於今年3月1日重新招標，冀有關項目可以在新工程合約展開之後，約18個月完成，署方亦會向有關承建商追索工程延遲所引致的賠償。

區議員李超宇批評署方在去年明知工程進度變慢，但今屆區議會在上任之初才掌握有關升降機工程的情況，冀署方往後能將工情況及時通知區議會。他又指工程本應在2024年完成，如今再延遲至2026年落成，詢問署方能否縮短工程時間，以及如何確保工程重新招標，不會再出現工程延誤。

另一區議員馮務君指有關工程在2018年敲定，距今已有6年，再延長18個月實在難以接受。促請署方在監工方面要加把勁，又要求交代3月1日開始的招標進度如何。區議員林德成要求交代何時完成招標，認為需要定下時限。

路政署代表示指招標後會盡快開展工程，對於執手尾的承建商會否再延遲，署方會定期監管。又指難度最高的地基打岩石工程已完成，餘下工作包括升降機的構築物和機件安裝，投術上相對簡單，料工程展開後可按時完成。