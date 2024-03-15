拒交資料案 鄒幸彤共3人上訴駁回

【本報訊】已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指於2021年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。包括鄒幸彤等3人否認控罪，經審訊後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，各被判監4個半月。3人不服定罪及刑期，向高院提出上訴，高院法官黎婉姫經早前開庭後，昨頒下判詞，駁回3人的上訴，並維持原判。上訴方表明將再上訴，並會向黎官申請往終院上訴的許可證明書。

囚4個半月 申終院上訴

3名上訴人包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休人士）。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。鄧及徐之前一直獲准保釋，昨遭駁回上訴後，需即時收押服刑，辯方稱將會再申請保釋。同案另外兩名被告梁錦威及陳多偉，早前已認罪，判囚3個月。據判詞指，上訴方稱裁判官裁決時並沒有就支聯會，裁定其是受外國政府或外國政治組織指使，但法官認為現時的控罪元素，根本毋須控方去證明涉案被告或組織是否外國代理人，並認為如要證明便屬有違立法原意。法官亦認為上訴人並沒有提出司法覆核，現階段並不能以挑戰涉案條例的合法性作辯護理由。至於上訴方指有控方證人獲批准不披露部分資料，對上訴人不公，法官認為不披露資料，並不會對上訴人構成不公。基於上述理據，法官駁回3人的定罪上訴。刑期方面，法官認同案件適合判處監禁，裁判官的量刑亦非過重，故亦駁回刑期上訴。案件編號：HCMA 99/2023