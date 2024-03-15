欠先父公司5億 南豐家族長女終極敗訴

【本報訊】南豐集團家族近年不斷鬧出爭產風波，家屬成員間亦不斷涉及訴訟，並且除香港外其他地方亦牽涉錢銀訴訟。由已故南豐集團創始人陳廷驊持有的一間附屬公司，於2009年底入稟美國加州洛杉磯最高法院控告陳廷驊長女陳慧芳，指稱該公司自1995年起合共向她借出超過6,900萬美元（折合超過5億港元），陳慧芳指該些款項是陳廷驊饋贈的禮物。

辯稱父饋贈 打官司十多年 經過了多年的訴訟及上訴程序等，美國最高法院於今年2月底拒絕陳慧芳覆核上訴法院判決的呈請，陳慧芳必須清還結欠債項，此宗纏擾十多年的訴訟終畫上句號。

原告是Rostack Investment Inc.，屬陳廷驊全資擁有的世和企業有限公司的一間附屬公司，在美國經營放貸事務；被告則是陳慧芳。Rostack於2009年12月入稟美國加州洛杉磯最高法院，指稱自1995年開始借款3,000萬美元予陳慧芳，直至入稟時她共欠逾6,900萬美元且沒有還款。

經在美國審訊之後，Rostack於2020年獲判勝訴，其後陳慧芳兩度提出上訴均被駁回。當中首次上訴時，陳慧芳指原審法院未有安排聆訊有陪審員在場，不符合法律規定，且剝奪了她的權利。不過法院認為判決已對被告提出的所有答辯理由作出了裁定，毋須要再由陪審員作裁決。

陳慧芳作上訴覆核時提出，涉案款項是父親承諾會將貸款送贈給她，但遭原審法院拒絕，她認為裁決不合理。不過上訴法院認為原審是基於陳慧芳作供時前後矛盾且與事實不符。而且有紀錄顯示，陳廷驊稱有關貸款是有效且必須要償還，陳慧芳亦得悉此事，明顯該款項並非饋贈，故駁回覆核申請。