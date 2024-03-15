假錯惡毒報道國安立法 《明報》認衰

【本報訊】立法會一個法案委員會昨日完成審議與國家安全有關的條例草案，當局在總結發言時，強烈譴責《明報》一篇有關報道的標題誤導，會令人誤會相關立法內有加強管理傳媒的條款、及有部分罪行可以送交內地處理，批評標題「惡毒」，報道「假」及「錯」，又指留意到《明報》網上版已作澄清及道歉，但傷害已經造成。

雖澄清 當局：傷害已造成 當局強調草案沒有任何條文提及傳媒，更加不會針對傳媒，而條例屬本地立法，所有罪行由香港本地處理，認為報道會引起香港市民對立法的誤解。當局認為報道再一次嚴重打擊《明報》的公信力，又指留意到明報網上版已經作出澄清及道歉，但傷害已經造成，希望《明報》已重回正軌，正確及準確報道相關立法或其他相關內容，認為是傳媒的基本守則。

《明報》昨早10時許，在網頁刊登「更正及澄清」，指A3版有關報道的副題提及「涵加強管理傳媒等4條罪類可送交內地」有誤。《明報》表示，有關標題並不準確惹人誤會，作出更正及深表歉意。