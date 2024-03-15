趙質山醜聞不斷 于文鳳夫婦入稟追8.4億元

【本報訊】多年來負面消息不斷的趙質山，於前日被藝人周星馳的前女友于文鳳與其丈夫，入稟高院指控他違約，並追討他逾8.4億元的款項。于文鳳一方亦要法庭頒發禁制令，禁制趙質山動用名下的資產，上限為15.8億元。

另促頒令凍結資產 原告分別是Andrew Liu（廖駿倫，又名廖堯城）及于文鳳，被告是趙質山及Big Trade Global Limited（下稱Big Trade）。入稟狀指，原告與Big Trade早前達成一系列協議及貸款予Big Trade。原告共給Big Trade8.4億元，當中涉及在2021年8月及9月簽訂的兩份，有關原告投資予香港航天科技集團有限公司（下稱航天科技）的投資協議，以及去年4月簽訂的補充協議；2021年7月簽訂有關投資字節跳動有限公司的協議；及本票日期為2021年7月15日的4億元貸款。

入稟狀又指，趙質山擔任原告與Big Trade有關航天科技投資協議的擔保人。原告現指因兩名被告違約，現要求法庭頒令兩名被告交還涉案款項，並同時要求法庭頒下禁制令，禁制兩名被告動用其名下資產，其中趙質山被禁動用的資產上限為15.8億元，Big Trade的上限為18.1億元。案件編號：HCA 469/2024