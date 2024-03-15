李宇軒：陳梓華做介紹人 結識黎助理Mark Simon

反修例運動登廣告 30萬予《台蘋》找數 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。認罪被告之一、偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供，李表示，是經陳梓華介紹，認識黎智英助理Mark Simon。全球登報行動中，他們曾支付30萬元予台灣《蘋果日報》登廣告，支持反修例運動；已解散的香港眾志，亦有份聯絡日本報章刊登廣告。

李宇軒昨繼續就2019年6月，「G20」峰會舉行前夕，他及本案另一認罪被告、法律助理陳梓華等人所發起的全球登報計劃作供。李確認，他們曾在美國《華盛頓郵報》登廣告。庭上展示一封電郵，顯示《華盛頓郵報》一方曾把付款單據傳給陳梓華，電郵提到從 Mark那邊收到錢。控方問李宇軒是否知道Mark 是誰，李宇軒說是後來才知道，Mark是指黎智英的助理Mark Simon，又謂2019年9月左右，陳梓華介紹他跟Mark Simon認識。

庭上單據顯示，部分廣告費由LAIS Hotel Properties Limited 為李宇軒支付。據控方開案陳詞指，該公司是由黎智英及其助理Mark Simon控制。法官關注，李宇軒的名字是如何交到LAIS Hotel Properties Limited手上，李宇軒表示，他向報館申請時是用真名，而他需要將文件轉交給陳梓華，讓對方墊支，推測對方從中得知他的姓名。

料周庭聯絡日本報章登廣告 李又同意，2019年6月28日，他們在《台蘋》頭版刊登半版廣告，內容寫有「港臺同行 唇亡齒寒」、「香港人致臺灣人公開信」等字眼，廣告費為120萬新台幣（約30萬港元），付款期限是同年7月5日。李說，陳梓華本來說「佢嗰邊」會處理《台蘋》登報事宜。李以為對方會付錢，惟後來陳說，還是由李宇軒繳付廣告費。李於是「拿拿臨」在7月15日向銀行申請，並於翌日轉帳約30萬港元給《台蘋》。李說，當時沒留意是否過期交錢，記憶所及，過期後《台蘋》沒有向他追錢。

另外，李宇軒指，2019年6月，他們曾在日本報章落廣告，包括《朝日新聞》，廣告費是700萬日元（現折合約37萬港元）。相關發票列明，已解散的組織香港眾志是客戶。李昨在庭上指，有香港眾志的成員幫忙聯絡《朝日新聞》，李估計該成員是周庭，因推測只有周庭識日文。另外，他們亦曾在《日本時報》登廣告，該報刊於「G20」峰會會場派發。李續供稱，隨了日本報章外，他們也在南韓3份報章登廣告，以及在德國《南德意志報》、英國《泰晤士報》等刊登廣告。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

李宇軒證供重點表