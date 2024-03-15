醫健：職場健康：認識及預防退伍軍人症

媒體上時有報道「退伍軍人症」，截至今年3月9日，已錄得13宗退伍軍人症個案，而在2021年至2023年分別有69宗、80宗及121宗，呈上升趨勢。此疾病亦屬本港其中一種職業病。你對此病有多了解呢？

退伍軍人症是由退伍軍人桿菌引起的傳染病，源於1976年在美國召開退伍軍人大會時，曾引致肺炎爆發而命名。患者可能因吸入由人工製水系統釋出的受污染之水點和霧氣或在處理花園土壤、堆肥和培養土時感染此病。主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、頭痛及肌肉疼痛等，嚴重可能會引致呼吸衰竭甚至死亡。

現時並沒有預防退伍軍人症的疫苗，雖然抗生素可治療此病，但預防勝於治療，大家謹記做好預防，尤其進行有關維修保養冷卻塔和處理土壤的工作。

退伍軍人桿菌可存在於不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池及噴水池等攝氏20度至45度的溫水生長。本港常用水冷式空調系統的操作溫度正好適合此病菌孳長。冷卻塔擁有人應按照機電工程署的《淡水冷卻塔實務守則》妥善設計、操作及維修冷卻塔。負責維修保養冷卻塔的工友需要使用合適的個人防護裝備，例如以高壓噴水進行清潔工作時，應使用呼吸器、防水衣服、手套、靴子、護目鏡或面罩等防護設備，工人亦須保持個人衞生。

至於在處理土壤、堆肥和培養土時，工友應戴上手套及口罩；使用低水壓灌溉花園和堆肥；慢慢開啟培養土的包裝袋，把開口遠離面部；移植盆栽時可將泥土弄濕，減少塵土；保持工作環境通風。

此外，大家亦應避免吸煙和飲酒，同時保持個人衞生、均衡飲食和恒常運動。

職業安全健康局

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