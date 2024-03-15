流感亡魂增 院舍病例未下行

【本報訊】衞生防護中心最新監測發現，本港流感高峰期有回落之勢，最新一周的監測顯示，流感確診率及公院入院率均告下跌，但死亡個案仍有上升，院舍爆發亦未明顯回落。不過，新冠病毒仍在社區活躍，確診率自早前創半年新高後持續上揚。另外，中心昨日通報，一名7歲男童感染腸病毒後出現嚴重情況，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。

衞生防護中心最新監測指，上周（3日至9日）收集共9,971個呼吸道樣本中，591個樣本驗出流感病毒，比率為5.93%，比前一周下跌，而公院入院率則為0.382，已連續第3周下跌，但仍高於0.25的基線水平。不過，同期成人嚴重個案為31宗，與前一周相若，當中20宗死亡，較前一周增加5宗，過去11天（3日至13日）亦錄得4宗兒童嚴重個案。另外，上周中心接獲33宗學校及院舍爆發報告，受影響人數為140人，亦與前一周相若。

新冠確診率連升四周 新冠病毒方面，中心上周收集8,436個呼吸道樣本中，1,413個驗出新冠病毒，比率達16.75%，已是連續第4周錄得上升；同期錄得50宗嚴重及死亡個案，比前一周增加，學校及院舍爆發報告則錄得24宗，受影響人數達145人，亦比前一周略增。

自年初踏入冬季流感高峰期，本港截至昨日共錄得207宗學校及院舍爆發報告，影響1,080人；嚴重流感個案則錄得318宗，包括12宗兒童個案，當中183宗死亡，沒有兒童死亡個案，在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，約85%有慢性疾病；中心指，3.1%流感住院病人於入院期間死亡，比率處於以往範圍之內。