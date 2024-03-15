調查：4成市民冇覺好瞓

中大推樂眠計劃 指導萬人入睡 今日是世界睡眠日，而失眠是香港常見的都市病之一。有大學昨公布調查發現，逾40%受訪者受失眠困擾，惟半數人未有接受失眠治療，另有35%因失眠而患有抑鬱。調查又發現，有80%醫護及社福界專業人員不了解處理失眠的方法，僅2%曾接受有系統的培訓課程。研究團隊認為本港缺乏已培訓的睡眠治療師，不少人又過於輕視失眠的影響。團隊推出全港首個針對睡眠健康的大型社區推廣計劃「賽馬會樂眠無憂計劃」，目標在3年半內為一萬人提供個人化睡眠指導。

為了解港人的睡眠健康狀況，香港中文大學醫學院精神科學系團隊去年8月至今年2月，訪問4,283名港人，發現有41%有失眠問題，當中有32%屬中度或以上失眠困擾。情緒問題方面，有35%受訪者有中度或以上抑鬱症狀，有25%有中度或以上焦慮症狀。有50%受訪者未有接受失眠治療，曾接受心理治療的人士更只有10%。

9成人員不諳認知行為治療 該項調查又訪問126名醫護及社福界專業人員，發現有80%受訪前線人員不了解處理失眠的方法，有92%稱對治療失眠的一線療法「認知行為治療」（CBT-I）了解不足，90%無信心提供CBT-I，僅2%曾接受有系統的培訓課程。中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕表示，調查反映香港針對睡眠問題的服務存在缺口，市民對睡眠存有誤解，認為失眠不是大事致求助率低，且社會缺乏已培訓的睡眠治療師。

中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國表示，睡眠有助人體復原修復、加強及鞏固記憶，亦可調節情緒，清除代謝廢物。睡眠時間因年齡及個體存在差異，一般而言，成年人每日建議睡7至9小時。失眠除了增加患糖尿病、高血壓及痛症風險，更與精神疾病互為因果。榮指出，失眠的最佳治療方法並非食藥，而是認知行為治療，睡眠教練將透過睡眠時間限制、放鬆練習等，以調節不良睡眠習慣及對睡眠不合理想法，療程6至8星期，形式可以是個人、小組及網上等。

為加強大眾對睡眠健康的關注，中大醫學院精神科學系聯同5間本地非牟利機構，推出全港首個針對睡眠健康的大型社區推廣計劃「賽馬會樂眠無憂計劃」，透過不同活動推廣睡眠健康，並利用認知行為治療，為受睡眠問題困擾的參與者，提供不同程度的協助。計劃對象是18至70歲市民，目標在3年半內為一萬人提供個人化睡眠指導。市民可透過計劃網站或手機程式登記，參與自助或指導式網上課程，部分有需要人士將獲安排認知行為治療等服務。

盼培訓至少350名睡眠教練 陳銀燕表示，計劃去年10月起試行，至今已有逾5,500位市民登記參與計劃，逾2,600名人接受睡眠教練的服務，當中有逾800人開始網上課程。她補充，目前已訓練205名睡眠教練，期望在計劃期內至少培訓350名睡眠教練。

陳銀燕