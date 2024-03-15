騙案充斥 月拘122人涉款近億

投資「高回報」股票 8苦主失逾千萬 本港電騙案不絕，市民損失不菲。執法部門過去近一個月展開打擊行動，偵破80宗包括網購、投資等各種騙案，涉款超過9,000萬元，拘捕122名涉案男女，他們大部分為傀儡銀行戶口持有人，餘下則為電話號碼登記人。而最大一宗損失為投資騙案，8名市民被騙徒引誘投資內地高回報股票受騙，損失高達1,200多萬元。

黃大仙區執法人員於今年2月18至3月13日期間，展開代號「破標」的反科技罪案及騙案行動，偵破80宗網購、網上投資、網上求職、低息貸款及網戀等騙案，涉款達9,146萬元。人員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，在全港多區拘捕80男42女共122人（19至80歲）。其中5名疑犯為電話號碼登記人，其餘117人則是傀儡銀行戶口持有人，約三分之一疑犯報稱無業，其餘人士分別報稱為外傭、司機、侍應、主婦等。

網購模型過數 遭轉走填債 案中共有256名受害人（18至89歲），包括116男140女，個案的單一損失金額由1,160至1,122萬元不等，三成受害人墮網購騙案。其中一宗網購騙案涉及20名受害人，他們在不同的網購平台見到貼文，聲稱以低價出售模型。受害人信以為真，在指示下將逾130萬元存入由主腦操控的銀行戶口，騙徒隨即將騙款轉走以償還私人債務。受害人因遲遲未收到貨品而得悉受騙。

另一宗網購騙案涉及35人，受害人在不同社交平台發現像真度高的模仿旅行社專頁，指有平價酒店套票出售。受害人分別向兩個傀儡戶口存入約7萬元，人員其後拘捕該兩名戶口持有人。調查顯示，不法分子會向不同人士甚至外傭，招攬為傀儡戶口持有人，執法人員追查資金流向，發現戶口於短時間內有大量資金進出，將會循「洗黑錢」方向繼續調查案件。

訛稱助追騙款 氹繼續轉帳 另外，騙徒更會「騙上騙」，因此會向個別受害人訛稱提供法律意見協助追回騙款，然後以各種不同的藉口，誘騙受害人繼續轉帳。個案中最大一宗損失為投資騙案，涉及8名受害人，案發於去年3至4月期間，騙徒透過社交平台接觸受害人，聲稱可投資內地股票而賺取高回報，受害人分別向23個傀儡戶口轉帳1,220萬元，結果全部受騙。