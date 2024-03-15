手機延長保用費 未必划算

【本報訊】人人機不離手，手機容易損耗，消委會於今年1月至2月，檢視市面上6個手機品牌的售後保用等資料，發現過半貴價的智能手機均只得一年售後保用，且保用期內的免費維修更只適用於非人為因素或意外所致的損壞，例如「爆mon」後維修破裂的手機屏幕所需費用高達5,770元，佔建議零售價達36.1%。研究又發現延長保用計劃的收費，整體費用未必一定比保用期外逐次維修划算。

是次調查的9款智能手機售價由最低2,699元至最高15,988元，當中有超過一半售價逾7,500元，惟全部保用期只有一年，只有非人為導致的損壞或故障才可獲免費維修，否則消費者需要支付維修費，部分品牌亦會收取檢查費或人工費等，一般介乎120元至200元。

近年廠商提供付費延長保用期，但消委會發現，兩個品牌不提供延長保用，換言之在一年售後保用期過後，若手機出現故障，即使非因意外或人為所致，消費者亦只能自費檢查及維修。

部分品牌收零件費 即使消費者付了錢延長保用期，亦不代表可無條件免費維修，有品牌需收300元零件費，才可更換因正常損耗的電池；維修後置鏡頭則需收取400至1,055元。若將購買延長保用計劃的金額亦計算在內，有一手機型號維修鏡頭的總費用可以較保用期外自費維修高988元。

消委會總幹事黃鳳嫺認為，較貴的手機亦只有一年保養與市民期望存落差，而且人為因素的定義較模糊，因此出現眾多爭議，但亦建議消費者用手機「不要用得咁粗」，一旦損壞，維修費甚高。