銀行月結單字體細 玩殘長者

【本報訊】銀行服務與時並進，消委會近日檢視了10間較多實體分行的銀行，了解服務和措施能否達致「長者友善」，結果在補領存摺、輪候櫃位及接聽電話專線方面都有改善空間，當中電話熱線最長15分鐘才有人接聽，建議銀行提供便利和多元化的服務，保障長者基本消費權益。

消委會邀請了17名介乎65至82歲的「智齡消費教育大使」進行電話訪問，分享他們的日常理財習慣和身邊朋友理財時的經歷和訴求。同時亦檢視了本港10間有較多實體分行的銀行所提供的基本服務、理財途徑和其他相關措施的長者友善程度。

調查顯示，10間銀行全部仍會為長者提供「紅簿仔」服務，但恒生銀行只提供予現有客戶，新客戶只能選用月結單。如長者要留意若遺失存摺，大新銀行表示不提供補領，必須重新開戶。10間銀行目前都未有提供特大字體的月結單，視力較差的長者或較難閱讀內容。消委會建議業界參考外國做法，為長者增設特大字體月結單，亦應繼續為長者提供「紅簿仔」服務，令長者感到安心。

戶外櫃員機螢幕反光難看清 此外，不少長者偏好使用分行櫃位服務，有9間銀行的分行已逐步使用取票系統將客戶分流，當中5間部分分行設長者優先櫃位。部分長者或懂得使用自動櫃員機或電話理財服務，然而長者表示戶外自動櫃員機或因光線問題導致螢幕反光，難看清指示。電話理財服務理應令長者感到便利，然而有受訪長者反映其錄音目錄過於冗長，消委會實試員測試了其中8條熱線，在48次測試中，有25%（12次）需等候超過4分鐘才能與客戶服務員直接對話，最長一次更超過15分鐘。