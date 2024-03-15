15款除皺眼霜 僅4樣本成效較顯著

【本報訊】愛美之人會使用眼霜撫平皺紋，圖消除歲月印記，但消委會最新測試15款除皺眼霜，發現沒有樣本能完全去除皺紋，只有4款改善深刻皺紋的效果較顯著。同時，消委會在測試中又於6款樣本中檢出游離甲醛或香料致敏物，當中除皺效果最理想的樣本所檢出的香料致敏物總量更最高最多，惟其產品標籤卻沒有標示成分列表。該會提醒眼部皮膚較敏感人士，若眼霜含防腐劑和香料等致敏物，較大機會引發皮膚過敏反應。

有產品檢出8致敏香料 是次測試涵蓋不同價位的型號，每款售價由179元至1,060元，消委會邀請逾220位年齡介乎40至55歲的女性，進行一個月的半面研究，一邊面眼周範圍使用樣本各一次，另一邊面則不塗搽任何護膚品，並對比皮膚表面平均粗糙度及皮膚粗糙度中最高深度平均值，發現售價較低的3款樣本同時有不錯的除皺和保濕效果，售價較高的10款樣本中則只有兩款同時兼具相對理想的除皺和保濕效果。

平均粗糙度方面，所得的數值平均下降了2.6%至13.33%，反映使用樣本後，試用者眼肚位置皮膚表面的粗糙度有改善，肌膚變得較平滑，最高為售價達780元的「The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜」，最低則為最貴、一支售1,060元的「雪花秀禦時緊顏參養眼霜」。改善較深刻皺紋方面，14款樣本計算所得的Rz值都有下降，平均減幅介乎1.89%至14.56%不等。當中4款樣本於Ra和Rz等皺紋參數都有較顯著的下降，減幅均超過10%，當中「The history of Whoo」樣本同樣最佳；「雪花秀」表現較遜色。整體而言，80%樣本（12款）的除皺效果屬中等或稍勝於中等水平。

不過15款眼霜中，「OLAY新生淡紋緻眼霜」款檢出0.015%（相等於150ppm）游離甲醛，相信是源自於樣本內可能釋出甲醛的防腐劑，可能引致敏感；5款檢出香料致敏物質，總量由0.0018%至0.2403%不等，「The history of Whoo」樣本更檢出最多8種致敏香料。但樣本的標籤上並沒有標示成分列表，消費者不能靠閱讀標籤而得悉含致敏物質，或會增加因使用產品而出現皮膚過敏的機會。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，游離甲醛嚴重上來有機會引致皮膚性接觸炎，而敏感反應或令皮膚腫脹、泛紅、痕癢、起「粒粒」，抓痕時更可能引致傷口出血、有膿。她又提到，過去3年多的87宗相關投訴中，較多貨品質素及懷疑假貨問題相關，呼籲生產商檢討產品配方。

「The history of Whoo」生產商表示，已通報結果至其南韓總公司。「OLAY」生產商則指，是次檢出的物質或成分含量符合內地、歐盟等法例或安全規定。「雪花秀」生產商亦提到，2021年委託的南韓第三方實驗室研究，當時31名試用者使用產品後十分有效。