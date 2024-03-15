奶嘴夾恐纏頸 提防窒息冇命

消委會揭6款 易誤吞服鏈帶過長 嬰兒產品切忌安全隱患。不少家長會在嬰兒哭喊時使用安撫奶嘴，令嬰兒獲得安全感，但消費者委員會最新測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現40%（6款）未能通過歐洲標準的安全要求，幼兒或因錯誤吞服或被奶嘴夾纏頸，而出現窒息危機，相關測試結果已轉交海關跟進。消委會敦促生產商盡快改善其產品的設計，並嚴格控制生產流程。

安撫奶嘴產品一般會配有固定夾，避免嬰幼兒咬奶嘴時脫落被沾污，家長一般將固定夾附夾於嬰兒衣物上。消委會測試15款安撫奶嘴夾，當中10款附有衣物夾，另外5款則非用作固定在衣物上。

測試發現，裝飾部件能穿過兩個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，即嬰兒有可能吞到奶嘴夾，但夾身卻沒有提供通風氣孔，或會引致窒息風險，不符合現行歐洲標準。

Hoppetta樣本長達286毫米 至於「酷咕鴨」的安撫奶嘴固定夾雖可完全拆卸分開，惟拆出後能穿過全部3個尺寸的測試模板，未能通過安全測試，有遭嬰幼兒放入口中，引致口或喉嚨被阻塞的風險。測試又指，5款安撫奶嘴夾過長，逾220毫米標準，最長的「Hoppetta」達286毫米，或有纏頸風險；另一款「小獅王辛巴奶嘴鍊」在衣物夾循環開合320次時損壞，拉力測試時亦未能通過，而細小碎件也存有令嬰幼兒因誤吞而窒息的風險。

長用奶嘴 增患中耳炎風險 消委會總幹事黃鳳嫺表示，奶嘴能助幼兒獲得安全感，又引述衞生署指可減少嬰兒猝死症，但長期使用會增加患中耳炎風險。她提醒家長，挑選奶嘴夾時可參考測試，找些夾較大難以放入口中；或夾身提供通風氣孔，即使不幸被幼兒吞了，仍能維持呼吸「換時間」送院救治。該會又建議家長，切勿自行延長安撫奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有被纏頸的風險。

「小獅王辛巴」的代理商表示，收到測試報告後已通知台灣製造商。製造商亦隨即把其產品交給第三方實驗室根據EN 12586：2007+A1：2011進行測試，結果顯示其樣本通過拉力測試和衣物夾耐用程度測試。「酷咕鴨」及「Snapkis」入口商指相關產品已停產或停售。「黃色小鴨」分銷商則指會回收該型號產品，並停止在香港發售。