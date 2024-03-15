食肆排隊執笠 西環元朗九龍城重災

【本報訊】農曆新年後不少小型食肆結束營業，近期西環、元朗、九龍城等食店集中的老區，均有小店捱不住而結業，有經營逾50年的老店搬離舊舖，亦有小店因生意不景而決定結業。飲食業界指，今年餐飲業界比去年同期生意明顯下降，加上港人北上消費熱潮未減，小型餐廳必首當其衝。

租金貴請人難 小店拔喉 香港餐飲聯業協會會長黃家和接受查詢指，今年餐飲業生意額較去年同期更差，去年同期由於剛剛兩地通關，有不少內地遊客會來香港旅遊，且本地的消費者也尚未有太多人北上，報復性消費令餐飲業得到紓緩。

不少餐飲店面臨着租金昂貴、請人困難的諸多原因，北上消費潮又加速餐飲店倒閉，首當其衝的一定是小餐廳。至於大型食肆，目前來說主要承接宴會、酒席的商家情況會好一點，但3月份春茗已經接近尾聲，之後大型食肆亦恐難有生意。

黃家和談到政府在2024年有推出許多刺激消費的政策與活動，但相關活動主要集中在西九龍、維港兩岸，難以刺激到其他區份的餐飲業經濟。