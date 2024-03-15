30會員預繳7萬年費 健身中心倒閉

【本報訊】土瓜灣一間開業逾35年的健身中心昨日突然貼出結業通告，宣布今日結業。該中心多名會員向本報投訴，指健身中心早在年初已醞釀結業，由於中心會員須預繳一年會費，逾30名會員已預繳的年費付之一炬，涉款逾7萬元。有會員揭發新老闆接手不足一年，疑經營不善導致結業收場，批評政府至今對預繳式消費零監管，令會員血汗錢被騙盡。消委會接獲5宗相關投訴，涉款逾2.3萬元，惟過去3年涉及預繳式的投訴逾7,700宗，涉及總金額逾1.9億元。

原經營者接手未夠一年 位於馬頭圍道的皇牌健美中心（King Fitness）分為地舖及閣樓兩層，會員需要透過人面識別系統才可進內。本報記者早前實地了解，發現地舖無人當值。豈料該中心昨日已發出結業通告，聲稱對經營環境感無奈，「在經濟壓力底下，無力繼續經營，只能選擇結業」。

會員陳先生（化名）直言覺得被欺詐，由於中心要求所有會員必須預繳一年年費約4,600元，他早前發現公司正放盤，擔心健身中心有可能結業。又指原本當值的職員被欠薪數月而無心工作，而新經營者僅接手不足一年便疑因經營不善決定結業，會員曾要求退回已繳的會費餘額但被拒，認為政府要加強監管預繳式消費。

另一會員Peter（化名）與兒子齊到該中心健身，16歲的兒子於今年1月用零用錢交了一年會費，但玩了不足兩個月就付諸東流，兒子瞬間失去逾4,000元而深感失落，兩父子共損失約7,000元，更指健身中心年初已知結業仍收取兒子一年會費是缺乏良知。本報記者致電涉事老闆尋求回應，惟對方並無接聽來電。

消委會發言人指，已接獲5宗有關該健身中心將會結業的投訴，涉款合共23,880元。消委會留意到美容服務、健身服務和海外度假屋服務的合約牽涉大額預繳款項，提供3個行業的投訴數字作參考，由2021年至今年3月，涉及7,732宗投訴，總金額高逾1.9億元。