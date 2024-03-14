黑幫喋血街頭 治安江河日下

正當全城所有焦點集中在立法會之際，本港治安繼續敗壞，黑幫繼續氣燄囂張。昨日凌晨短短4個多小時內，屯門、元朗、天水圍接連發生3宗街頭劈友尋仇血案，涉及本地兩大黑幫爭女。香港陷入腥風血雨，黑幫橫行無忌，街頭仇殺成為常態，執法部門卻彷彿視若無睹，一味重國安、輕治安，令人無奈。

3宗血案犯案手法相若，最先發生在屯門，緊接着是元朗，最後是天水圍。一幫刀手先以私家車閘停另一幫目標人物的座駕，接着對目標人物揮刀狂劈，或狂砸其車輛，接着跳回私家車或登上接應車輛逃之夭夭。當中一名19歲男子受傷最重，雙腳被斬傷浴血昏迷。執法部門調查後相信上述案件全部相關，肇因疑是兩大幫派成員在酒吧爭女，繼而動武。

事實上，近年涉及黑幫尋仇的血案不絕如縷，月前才有黑幫於凌晨大鬧尖沙咀食肆，對目標人物拳打腳踢，店舖桌椅也被掀翻。最無辜是一名年僅4歲、由親戚帶同來港旅遊的內地女童，因為坐在鄰桌而受到池魚之殃，臉部受傷送院，黑幫之無法無天，可見一斑。至於街頭劈友更如家常便飯，由港島劈到新界，如入無人之境。更不必說，充當黑幫刀手的不止本地人，還有南亞兵團。他們膽正命平，為搵快錢無所不用其極，黑幫利用他們做爛頭蟀，兵力源源不絕，益發令暴力案件氾濫成災，儼然治安最大毒瘤。

可以看見，去年全港有90,276宗罪案，較前年大升29%，惟整體破案率只有31.1%，簡直慘不忍睹。偏偏高官自我感覺良好，最「好使好用」的藉口就是社會復常，罪案活動自然也會急升，彷彿執法部門沒有責任一般。誠然，眾多罪案之中，以詐騙案為大多數，但傳統罪案也絕非少數。例如傷人及嚴重毆打案，去年便有3,636宗，較2022年上升22宗；又如盜竊案共有23,135宗，按年上升27%；勒索案更有2,659宗，按年急增45%；非禮案也按年增加209宗。這些數字與增幅，難道值得執法部門引以自豪？

本港治安急劇惡化，並非傳媒無中生有，而是市民和商戶的真實感受。除了黑幫仇殺，珠寶錶行劫案同樣隔三差五就會發生，商戶打開門做生意卻惶惶終日，香港還是宜居宜商城市乎？黑幫愈來愈肆無忌憚，比起多年前揚言「12點後我話事」更加猖狂，卻不見執法部門認真掃黑，堪稱咄咄怪事。香港變成黑社會最大，過去常有警黑勾結的醜聞見諸報端，現在情況是否依舊，甚至變本加厲，不由人不懷疑。

無可否認，國家安全是重中之重，受到高度重視無可厚非，但重視國安的同時，治安也是不容忽視，否則由亂入治、由治及興便無從談起。必須強調，黑社會是每個地方的心腹大患，它帶來的除了血腥暴力，還有販毒、賭博、色情、詐騙、行劫等連串嚴重罪行，當局再不嚴厲打擊，一味放任自流，小市民無法安身立命，香港只會淪為永不超生的罪惡淵藪！