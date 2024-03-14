龍七公：投資平台緣何淪為腐敗平台

投資集團是內地一類特殊的企業。過往數十年，為了彌補財政資金不足，開展重大項目建設，各地紛紛設立種種國有投融資平台公司。作為龍頭的一般就是投資集團或投資控股集團，此外還有按不同功能及行業專門組建的「城投」、「文投」、「能投」、「交投」、「水投」等。

利益輸送 五花八門 而近兩年，投資平台腐敗案件迅速增多，僅省一級平台而言，如陝西投資集團董事長袁小寧、四川省投資集團董事長劉體斌、湖北省聯合發展投資集團總經理劉行念、安徽省投資集團總經理張春雷、江西省投資集團總經理姚迪明、吉林省投資集團總經理潘中玉、雲南省投資控股集團黨委書記保明虎等，紛紛被查辦落台。其他地方或行業類的城投、交投平台，被查的老總數量更多。

究其原因，這與投資平台自身的架構、功能有關。這類平台，都是資金資源富集的企業，集工程、資金、資產等為一體，規模大，項目多，從事的基本就是借錢、花錢的買賣。他們由政府設立，依託權力背書，可以輕易從金融機構獲取大量資金。而正因為擔當政府的白手套，自恃有政府撐腰和兜底，平台公司的風險控制意識往往淡薄，盡可能大肆舉債，向銀行抵押貸款、向私企高息借款，債台高築而不考慮償付能力。

由於地位的特殊性，投資平台一方面壟斷承攬政府性重大項目，另一方面卻又參與市場競爭。本身既是融資主體，而又充當建設主體，因而成為各方爭相拉攏圍獵的對象，形成巨大的尋租空間。或是利用政府項目、特殊政策在工程發包中暗箱操作，或是在融資、舉債過程中吃回扣、吃利差，或與銀行、中介相互勾結非法套利，或成立影子公司充當融資中介左手倒右手，各種利益輸送五花八門。

投資平台既是企業，又是正廳級單位，官商一體，不少都位列全省企業前列，且往往是全省待遇最優厚的國企之一，成為官員安插親信、家屬的樂園與「肥肉」，彼此官官相護，結成了盤根錯節的利益集團。平台公司淪為滋生腐敗的溫床，成為小圈子的「自留地」與搖錢樹。雲南城建投資集團董事長許雷、能源投資集團董事長段文泉，都牽連攀附省委書記秦光榮而落台。2022年江西爆出臭名昭彰的「周公子」炫富事件，一個不學無術的官二代，憑藉家族勢力，輕而易舉安插進江西省國有資本運營控股集團。

隨着地方債務風險的日益堆疊，國家在政策層面加大調控制約力度。同時伴隨着經濟下行、樓市一蹶不振、政府財源枯竭、資金鏈條斷裂、城市建設收緊等多重因素，眾多項目爛尾停工。昔日風光無限的平台公司，被急速擠水分。大潮退去，諸多潛藏水面下的腐敗也被暴露在沙灘了，各類投資公司老總密集入獄，且幾乎都是集體貪腐的窩案。投資平台的大起大落，也成為時代大勢的一個縮影。