笑看天下：美國霸氣蕩然無存

美國係世界第一軍事強國，之不過，如今卻連以色列也當佢冇到，其霸氣，昔日嘅威風凜凜，似已蕩然無存。呢，以巴未能喺齋戒月前達成加薩地帶停火協議，明眼人都睇到美國總統拜登再難駕馭以色列，兩國分歧愈來愈大。事實上，美國國務卿布林肯之前N次出使中東，斡旋以巴停戰均無功，就知道以色列已當美國不存在。

目前中東局勢緊張，以巴戰事外溢，拜登為競選連任，自然唔想見到中東立立亂，若然管得住以色列，起碼不會給予對手特朗普說三道四嘅機會，特朗普就俄烏戰事已頻頻認叻，指如果他是總統，發生戰爭的可能性是零，即使是現在，他亦能夠在24小時內解決問題。當然，吹水認叻犯法咩！兩場戰事，的確令拜登顯得應付無方。現時加薩約230萬人口中，有一半人喺南部接壤埃及嘅拉法市避難，衞生情況極之差劣。以色列總理內塔尼亞胡揚言要地面進攻拉法，拜登則表示，若以軍堅持，將觸動佢嘅紅線！

拜登發火，是否非同小可？內塔尼亞胡回應拜登嘅言論，竟然怒嗆：「我們會去，我們不會擱下，我也有紅線，你知道是甚麼？就是10月7日不會重演，永不重演。」佢仲言之鑿鑿，聲稱最快本月結束戰事。國際社會主張以「兩國方案」解決以巴衝突，包括美國，然而內塔尼亞胡一直表明反對，又話剿滅全部哈馬斯武裝分子獲大部分國民支持。英媒報道，以軍已完成修建一條橫貫加薩嘅新公路，把加薩一分為二，阻止巴人返回北部地區嘅家園，以及可能代表以軍將長期駐留當地。種種迹象顯示，內塔尼亞胡不許巴人建國。

拜登的所謂「紅線」，內塔尼亞胡嗤之以鼻！堂堂大國竟被內塔尼亞胡羞辱，美國霸氣冇晒！