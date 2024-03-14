自成一家：印度對華野心膨脹

印度近來在中印邊境動作頻頻，先是從駐紮西部邊境的部隊抽調一萬名士兵前往與中國有領土爭議的地區，日前印度總理莫迪又親自出席位於阿魯納恰爾邦的色拉隧道的揭幕儀式，引發中國外交部嚴正交涉。

印度所謂的阿魯納恰爾邦，就是中國口中的藏南地區，雙方曾在這個有領土爭議的地方發生衝突。而色拉隧道也不是一般的隧道，位處地下，可以防止被中國偵測到印方活動，而且不受冬季暴雪等因素影響，對中國邊境安全威脅極大。印度興建這條隧道，對外聲稱是為了邊境地區社會經濟發展，實際上是要強化補給的重要基建，令印軍能在短時間內抵達中印邊境。

印度之所以加大對華挑釁力度，是因為這些年以美國為首的西方國家大搞對華脫鈎斷鏈，積極扶持企業將產業鏈轉移到印度、越南等國。蘋果、特斯拉等企業過去兩年已先後加大在印度投資，同時縮減或維持在中國的生產線。

倫敦一家研究機構的數據顯示，隨着製造商將供應鏈從中國轉向亞洲其他地區，印度正削弱中國電子產品出口的主導地位。加上過去一年印度股市大旺，印度SENSEX30指數去年升近20%，滬深300指數則下跌了11%。兩者相比，令印度對華有了更大的底氣。

聯合國估算，印度人口在去年中已超越中國，成為世界人口第一大國，加上美國積極推進印太戰略，扶持印度對抗中國，印度極有可能成為中國在亞洲最大的對手。更重要的是，印度境內的3條主要河流──恒河、印度河和布拉馬普特拉河，上游都在青藏高原。印度人自小學地理就知道，不搶回青藏高原的主導權，就會永遠被中國扼住源頭。中印之爭成為印度的生存空間之爭。