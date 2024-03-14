冰鑑春秋：內塔尼亞胡快要倒楣？

美國傳媒報道，美國國家情報總監辦公室向國會提交的年度威脅評估報告中說，以色列總理內塔尼亞胡「作為領導人的生存能力處於危險之中」，「以色列民眾對內塔尼亞胡統治能力的不信任程度遠比戰前更加強烈，我們預料該國將出現大規模抗議活動，要求他辭職並舉行新的選舉。一個不同的、更溫和的政府是可能的」。

拜登日前發表國情咨文，演說結束後與科羅拉多州民主黨參議員班納特、國務卿布林肯和運輸部長布蒂吉格等人簡短交談，卻忘了關咪高峰，意外被錄了下來。班納特告訴拜登：「有必要繼續敦促以色列允許更多人道援助進入加薩。」拜登回答：「我告訴他，比比，別重蹈覆轍，你和我將有一次『來到耶穌面前』的會面。」「比比」指的就是內塔尼亞胡，而「來到耶穌面前」是美國俗諺，意指「攤牌」。而當記者追問拜登是否打算與內氏攤牌時，拜登先是否認，最後又以「你們偷聽我講話」，變相承認了自己確實說過這句話。

拜登顯然對加薩戰事逐漸失去耐心，他抨擊內塔尼亞胡對以色列的傷害多於幫助；但面對內憂外患的內氏，處境和澤連斯基一樣，只要稍有退縮，面臨的可能就是失去執政權，甚至危及人身安全，說得上是「退一步即無死所」。所以內氏只能不理會拜登的指摘，繼續把這場殘酷戰爭打下去。

但以色列在加薩的慘無人道，讓美國承受愈來愈多的國際指摘，也連帶讓拜登的連任之路更加艱困，而這時美國做出內塔尼亞胡可能被迫辭職的報告，是否意味着為了保住自己，拜登即將對內氏出手？在全球操弄政變瓦解對手，美國要是認了第二，就沒人敢認第一，若拜登真鐵了心要這樣做，內塔尼亞胡恐怕就要倒楣了。