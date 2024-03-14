筆下風雲：中俄樂見拜登連任

今年美國大選，已鐵定重演4年前拜登對決特朗普的戲碼。拜登率先奪得足夠黨代表票，特朗普同日亦跨越共和黨總統候選人提名門檻。

兩老在許多議題上，理念南轅北轍，而特朗普為了博取選民歡心，更往往跟拜登唱反調。例如最近拜登表明，若國會通過，他會支持字節跳動在6個月內剝離TikTok的禁令；特朗普卻不支持封殺TikTok，直指很多青少年會因無法使用TikTok而「發癲」，最後只會「益咗」Facebook；又指FB帶來的危險不容忽視，指它「不誠實」，是「人民公敵」。

眾所周知，Meta曾在國會山莊暴亂發生後，封禁特朗普的FB和IG帳戶，特朗普現在這樣說，不過是睚眥必報而已。但他說得一點不假，TikTok在美國的用戶達到1.7億，以年輕人為主，甚至已對TikTok「上癮」；何況FB對於收集用戶數據一樣無孔不入，去年才遭澳洲聯邦法院罰款1,400萬美元，跟TikTok的分別，只是母公司是中資還是美資而已。

至於對俄烏戰爭的看法，兩人同樣相反。拜登力促國會盡快通過新一筆援烏撥款，對俄羅斯極盡危言聳聽之能事，直指俄羅斯戰勝便會入侵北約。特朗普則明言，只要他重新執政，24小時內就會結束俄烏戰爭，重申上台後不會援烏。早前更威脅說，若北約不對美國繳交「保護費」，會「鼓勵」俄羅斯對北約為所欲為。

當然，政客都是善變的，為爭選票，甚麼狂言也說得出口。特朗普一旦重新上台，「打倒昨日的我」是必然的事。普京曾說，拜登較特朗普容易預測，寧願拜登連任；對中國來說，反正反華已成美國主軸，但拜登連任，肯定較應付喜怒無常的特朗普容易。