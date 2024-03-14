強詞有理：無禮侮大鄰

許多人百思不得其解，菲律賓綜合實力與中國相差甚遠，軍力更是無法相提並論，為甚麼膽敢在南海挑釁生事？據說中方去年曾向菲方提交南海主權爭議海域正常化的建議，依然遭到無視，馬尼拉的底氣從何而來？答案很簡單，小馬可斯政府之所以如此囂張，不惜以蚍蜉撼樹，無非認為自己抱上美國大腿，有《美菲共同防禦條約》的保障，一旦爆發軍事衝突，美軍將會馳援。

很明顯，小馬可斯不僅頭腦簡單，而且頭腦發熱，難怪菲律賓前總統發言人蒂格勞形容其行為幼稚到荒唐可笑。確實很可笑，《美菲共同防禦條約》是72年前的產物，小馬可斯竟然認為美軍會根據該條約替菲律賓賣命，而且只是為了南海幾個島礁，不是很幼稚嗎？72年前的中國還是貧窮落後的國家，如今早已脫胎換骨，解放軍實力擺在那裏，美軍豈敢輕舉妄動？

蒂格勞說得對，美國對菲律賓國民洗腦，抹黑中國形象，導致菲律賓國內多數精英都是「棕色皮膚的小美國人」。小馬可斯家族正是典型例子，其父親固然是美國一手扶持和包庇的政治代理人，他本人更已徹底被華盛頓收買，背後不知有多少見不得光的交易，以致甘心充當遏華棋子。小馬可斯和前總統阿基諾三世一樣，這種紈絝子弟不知兵而好言兵事，將治國當成兒戲，「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰」，不自取其辱才怪。

當然，皇帝不差餓兵，美國利用菲律賓挑釁中國，免不了要給點甜頭。商務部長雷蒙多近日率領一個貿易與投資代表團訪問馬尼拉，成員包括數十家美國企業的主管，浩浩蕩蕩，可惜又是雷聲大雨點小，此行最大成果是承諾對菲律賓投資逾10億美元，涉及太陽能、電動車及數字化等領域。菲律賓如此賣力氣，只換來這點投資，老美出手未免太低了。

其實也難怪，美國對外一向口惠實不至，何況本身財政緊絀債台高築，又要應付俄烏及以巴兩場戰爭，在在需財，自顧不暇，哪裏還有能力照顧菲律賓。10億美元投資的承諾到底能不能兌現，還是未知之數呢。所以說，這年頭充當美國棋子大多沒有好下場，烏克蘭的慘況就在眼前，菲律賓還不懂得吸取教訓，可謂奇哉怪也。小馬可斯比較幸運的是，他碰瓷的對象是中國，而不是俄羅斯，否則早就被收拾了。