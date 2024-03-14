龍吟虎嘯：本質不同 各說各話

當代中國和美國是兩個本質不同的國家，政治制度、社會制度、思想文化、價值觀、意識形態等差異極大，在許多重大問題上立場不同、認知不同、做法不同、各說各話，有矛盾、爭拗、對抗，不易改變。

對此，中國外長王毅在記者會上有四問：一是美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？按照美國一貫的做法和價值觀，它是不覺得「說一套、做一套」有何問題的，「信譽」如何也不重要，最重要的是達到目的，打敗對手。

王毅二問，美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？按照美國一貫的做法和價值觀，它對無論哪個國家包括中國緊張焦慮，不關「自信」問題，而是感到這個國家實實在在「威脅」了美國。中國說太平洋夠大，足夠容下中美兩國，但美國不會相信。它信奉的邏輯是「你強我就弱」，我就要出手。

王毅三問，美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？按照美國一貫的做法和價值觀，它就是要「美國第一」、「美國優先」，只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，它認為這就是「國際公理」，這是它在二戰後建立的以美國為主導的「國際規則和秩序」。

王毅四問，美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？按照美國一貫的做法和價值觀，所謂「公平競爭」，就是以美國利益為出發點的做法和結果才屬公平，如果「價值鏈高端」被中國佔據，那就不是「公平競爭」，因為這不是美國人話事的「國際公理」。

由是之故，王毅字字句句擊中美國自私、霸道、虛偽之要害。和這樣的美國是講不通道理的，但該揭露還是要揭露，該痛斥還是要痛斥，這是反擊美國打壓、圍堵必不可少的重要部分。中美國運之戰開打後，美國抹黑、妖魔化中國變本加厲，自吹自擂、欺騙世人更是無所不用其極！