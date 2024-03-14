野豬擾多區 17人餵飼被定罪

【本報訊】本港多區均有野豬滋擾問題，上水、粉嶺及整個北區更是重災區。截至今年2月，當局已進行超過410次捕捉行動，並人道處理超過910頭野豬，當局指，人為餵飼活動是野豬滋擾問題的源頭之一，截至2月，210名涉及非法餵飼野生動物的人士被執法，當中30人涉及非法餵飼野豬，其中17人成功被定罪，分別被判罰款500港元至1,000港元不等。

政府指，雖然持續有野豬滋擾的報告，但2023年野豬傷人個案相比2022年下降約75%，且野豬整體數量相比亦減少26%。議員關注當局接獲報告，是否立即派員到場捕捉野豬。

政府指出，一般會於接獲報告的一星期內向事主了解滋擾情況，並提供相關建議，惟當局沒有備存野豬滋擾引致的財物損失的數字。

當局除呼籲市民勿餵飼野豬外，還指自2022年起，已採用減低野生動物滋擾的新設計垃圾桶和廢屑箱，並在現時各區多個受野生動物滋擾的地點設置了共約450多個此類垃圾桶和廢屑箱，包括中西區、南區及西貢區內等。當局還表示將繼續投放，以期達致今年上半年投放共990個目標。