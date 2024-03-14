走私貓狗案件充斥 當局設調查組打擊

研縮短檢疫時間 加快進口許可 本港一直有不法分子走私貓狗，環境及生態局昨日在立法會表示，去年有13宗貓狗走私案件，涉及貓狗數量有32隻，與2022年相比，去年貓狗走私案的宗數上升、但被走私的貓狗數量就下跌，不過，走私案件化整為零，反更增貓狗被頻密走私的風險。當局表示，已因應相關案件成立調查組加強打擊。另外，該局亦指，近3年獲批貓狗進口許可證的數目有上升趨勢，當局正在研究縮短檢疫時間，最快今年推出。

近期跨部門人員破獲一宗以貓狗肉當食物出售的案件，貓狗走私等再惹關注。環境及生態局表示絕不容許以貓狗肉作食物用途的違法行為，並會徹底調查懷疑個案，包括是否涉及走私活動。此外，各有關部門也會加強合作，包括進行聯合行動及交換情報等。若發現懷疑貓狗肉，會轉介相關部門嚴肅跟進。

漸變案多量少 追查恐更難 該局又交代近年貓狗走私案件的情況，去年共發現走私貓狗個案上升至13宗，走私貓狗數量卻有所下降，僅為32隻。前年即2022年則有兩宗，但走私的貓狗數量卻是3年新高，有200隻；2021年的走私個案有9宗，涉及的貓狗數量有101宗。

走私貓狗情況由個案少、走私量多；變成個案多、走私量少，追查走私貓狗的難度恐增。政府表示，已設立相關專責調查組，負責監察相關廣告並會跟進調查懷疑個案。各相關執法部門有保持緊密聯絡，包括與內地海關總署保持緊密聯繫，交換情報，並視乎情況採取合適的執法策略包括「放蛇」等行動。此外，本港亦會與內地及海外執法機關加強情報方面的合作，對走私活動進行針對性的調查和聯合行動，遏制有關走私行為。

另外，議員亦質詢近年發出貓狗進口許可證的數目，去年共發出2,847張，較2022年多出超過1,000張，所涉及的貓狗數目也超過5,000隻，對比2022年也出現大幅上升。當局指出，香港進口檢疫規定，如有寵物由內地來港，需要接受最少120日檢疫，以確保沒有狂犬病症狀才可放行，有議員提出可以通過注射狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施縮短檢疫時間。

當局表示，已留意世界動物衞生組織公布有關動物疫病（包括狂犬病）的最新情況，並會調整相關措施，縮短從某些第三組別地區，即為有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的地區（內括內地），進口貓狗檢疫期的可能性。當局指工作快完成，最快會在年內推出。