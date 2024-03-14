粗暴換片致院友截肢 女護理員判社服

【本報訊】大埔一間護老院的女護理員，於2022年替有認知障礙且行動不便的88歲女院友換尿片時，疑用力過度以致對方的左邊大腿骨折，最終女院友須截肢。涉事護理員早前否認一項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，在區院經審訊後，暫委法官鄭念慈認為被告鹵莽令事主骨折，於上月改判她一項傷人罪罪成，昨判處被告160小時社會服務令。法官形容本案屬不幸，量刑不能忽略事主傷勢，但亦需考慮被告與事主無冤無仇，只是鹵莽犯案及接納其悔意。

受害人臥床無自理能力 被告劉桂芳（68歲，護理員），被控於2022年3月22日，在大埔廣福道26號大埔大廈（養和護老中心有限公司），傷害蘇姓女事主。

控方案情，現年88歲蘇姓女事主（下稱蘇），患有認知障礙症，需長期臥床沒有自理能力，由2019年起入住涉案護老院。案發前一天至當日，只有被告與另一護理員當值夜更，被告主要替院友更換尿片及餵食早餐等。當日上午，被告向同事指，蘇稱左腳痛。接班護理員為蘇沖涼時，發現其左邊大腿腫脹，蘇隨即被送院接受治療。

醫生診斷出蘇左大腿側面出現細小的撞擊傷口，其後發現有骨折。蘇及後傷口惡化，並於同年4月須進行左膝上截肢手術。被告於案發後翌日被捕，警誡下她承認替蘇換片時，試圖分開蘇的雙腿時，過度用力，她亦聽到蘇左大腿「噗」的一聲。案件編號：DCCC 501/2022