住宅辦無牌牙醫診所 拘兩翁

【本報訊】執法部門早前接獲線報，指葵涌荔景一帶有人在住宅單位無牌從事牙醫工作。昨日下午人員聯同衞生署，派員到兩間位於賢麗苑賢光閣的樓上無牌牙醫診所放蛇，發現有人假冒牙醫替顧客做一系列牙齒療程，包括補牙、杜牙根及洗牙等，行為絕對有可能對顧客的人身安全構成危險。人員隨即表露身份，並持法庭手令搜查該兩間無牌牙醫診所，檢獲大量牙醫工具、牙科儀器及受管制藥物等。

經營逾5年 設備簡陋衞生欠佳 經衞生署人員檢查，確認檢獲的藥物，全部屬於《藥劑業及毒藥條例》規管的「第一類藥物」，遂以涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」及「非法管有第一部毒藥」罪，拘捕兩名分別姓鄭及姓何（俱70歲）男子，二人是該兩間無牌診所的負責人。

經初步調查，兩名疑犯聲稱出身於九龍城寨，過往亦於九龍城寨提供牙醫服務。兩間位於賢光閣的無牌牙醫診所經營超過5年，顧客以附近街坊為主，收費由500至逾萬元不等。兩間無牌牙醫診所設備簡陋及衞生情況欠佳，不符合標準及法例規定，惟暫時無收到有顧客出現醫療事故。

人員呼籲，市民切勿光顧無牌牙醫，若有懷疑應向衞生署查詢，並即時停止療程，以免對身體構成任何危險。根據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在香港以牙醫身份執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年，而協助及教唆者同屬違法。