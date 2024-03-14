可持續航空燃料發展研究 料第3季完成

【本報訊】政府致力發展綠色運輸，不過在綠色航空運輸的推動，則仍處於剛起步階段。航運界議員易志明昨日在立法會就相關議題向政府提問，獲回覆指現時香港其中一家本地航空公司於2022年成功在香港國際機場採用了兩個批次的可持續航空燃料（SAF）。機管局已應政府要求於今年2月就SAF展開顧問研究，有關研究預計於今年第3季完成。

或減逾8成生命周期碳排量

國際航空運輸協會已在2010年的會議上通過一項決議，訂下全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放的目標，並認為可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）為達到目標的主要工具。視乎生產過程和技術，SAF與傳統化石航空燃料相比，有機會減少超過八成的生命周期碳排放量。運輸及物流局回覆指，香港國際機場現有的燃料基礎設施，已可供航空公司接收、儲存及採用預先混合的SAF。香港其中一家本地航空公司於2022年3月及7月成功在香港國際機場採用了兩個批次的SAF。然而，目前全球SAF的總供應量仍然偏低。