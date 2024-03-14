東呼即應：駕車遇奇人 翻滾馬路展物品

【本報訊】近年不少車主都為愛驅裝備行車記錄儀，即是俗稱「車Cam」。原以為主要作用是在發生交通意外時保障車主自己，或是防止「碰瓷」等假裝車禍的騙案發生，不料車Cam的作用原來遠超所想，意外記錄了不少「珍貴」時刻。例如網上有車Cam片顯示旺角再有奇人，走到馬路中心向車輛展示物品，不但騷擾駕駛人士，亦構成車禍危險。

網上近日流傳一段車Cam片，片段所見，該位仁兄站在馬路中心，向一輛路經的車輛，展示類似衣物的物體。由於影片靜音，無法得知駕駛人士當時有否被嚇驚。此外，去年1月旺角便有車Cam拍攝到，有奇人撲向行駛中的車輛，嚇得女司機叫喊得好像坐過山車般；反觀奇人在車輛煞停後，則繼續「煎堆碌碌 起勢咁碌」，直接原地躺平翻滾近80次。