工業意外頻生 倡設承建商扣分制

【本報訊】近日出現多宗工業意外，引起社會關注。有議員質詢政府會否考慮引入對承建商的扣分制，及在評審由有關承建商就工務工程項目提交的標書時考慮其累積扣分，政府回覆指工務部門需要每一個季度評核承建商表現，當中包括工地安全表現現行標書評審機制下，已將承建商過往在公務工程的工地安全表現和工地意外率等納入為標書評分項目。

議員郭偉强昨在立法會提出質詢，指為提高阻嚇力，政府可考慮暫停扣分超過指明上限的承建商的投標資格，而目前有個別承建商自行推行「工人記分制」，違反地盤安全規則的工友會被扣分，累積扣分達到上限有機會被要求停工，而據報建造業議會將於今年上半年統一有關記分標準並推行「安全表現計劃」，詢問當局會否強制所有承建商參與該計劃。

勞福局局長孫玉菡表示，如果承建商的工地安全表現被評為「非常差劣」，報告會評為不合格，一般而言若承建商在兩個連續季度不合格評核報告，發展局會按機制暫停承建商的投標資格。他又指建造業議會正進一步加強業界和各持份者的安全意識，建立安全文化，而建造業議會仍然研究適用於工地前線人員和工人「前線人員安全表現記錄平台」，目的為提升前線人員的安全表現和安全意識。

超低價中標惹憂 議員陳恒鑌指政府工程不時出現超低價中標，擔心相關標書會連訂造安全措施的成本「都慳埋」。發展局局長甯漢豪強調投標從來不是價低者得，指有技術評分和價格評分，如發現標價不合理地低，也不會讓其中標，指出過去幾年所批出的公務工程合約有四成並非價低者得。