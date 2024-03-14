預算案提問3790條 文體旅局增逾70%

【記者林彥汛報道】政府在上月底發表新一份財政預算案，而議員就預算案提交的書面提問亦已截止。立法會財務委員會主席陳振英回覆本報查詢時指出，今年88名議員合共提出3,790條問題，較去年的3,476條多出314條，即增加9%，而收到最多問題的政策局屬於文化體育及旅遊局，有292條問題較去年多逾70%。

議員就新一份預算案提出的書面提問，第二年突破3,000大關，而在2022年僅有865條，事緣時任立法會主席梁君彥以協助政府集中資源專心抗疫為由，呼籲每位議員提出不多於10條書面問題，最終89位議員僅提出共865條書面問題，每人提出不足10條。至於在2021年議會內仍有非建制派議員，秘書處共接獲逾3,200條書面提問，在2016年曾高達7,360條，2017年亦超過7,320條。

收到最多問題的首5個政府部門，分別為接獲292條的文體旅局，其次是有291條問題的教育局，第3位為社會福利署，有273條，第4及第5位則為醫務衞生局和勞工及福利局，分別有243條和168條提問。

或因美斯失場郵輪碼頭惹關注 去年教育局共收到281條問題排首位，而去年只接獲171條問題、排第4位的文體旅局，今年問題的數目急增70.7%，以292題高踞榜首。議員之所以對文體旅局特別關心，相信與近期發生的多宗大事，包括美斯失場風波及郵輪碼頭旅客問題不無關係。

可能由於近年發生多宗照顧者慘劇，加上政府去年輸入外勞惹起爭議，故勞工及福利局亦躋身第5位，取代去年接獲162條問題的創新科技及工業局。

翻查資料，2017年政府回覆提問成本為3,800萬元公帑，當年有7,321條問題，即平均每條提問需要使用接近5,200元公帑解答。以有關金額計算，今年的成本都需要近2,000萬元公帑，較去年多約200萬元。

財務委員會於下月15日至19日期間，召開21節特別會議審核2024至2025年度開支預算，當局承諾優先處理從議員收到的首3,300條書面問題，並會在特別財委會會議有關環節舉行的一個完整工作天前，向議員提供書面答覆。至於餘下的問題，當局會盡力於5月8日的第3次財政預算案會議舉行前回覆。